Unidade de Saúde tem boa procura neste domingo (9) na capital

Na chegada a Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap) Maria Barroso, localizada na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, já era possível perceber a movimentação de pessoas.

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), disponibilizou, neste domingo, 9, atendimento exclusivo para casos de Síndrome Gripal na unidade das 7h às 22h.

A autônoma Francisca Chagas acompanhou o marido, Manoel Silva, no atendimento. Segundo ela, o marido apresentou sintomas de gripe e decidiram procurar atendimento na Urap. “Foi muito bom, se não estivesse aberto a gente iria pegar a medicação apenas na segunda-feira”, disse a autônoma.

A aposentada Martinia Morais de Medeiros foi acompanhada do neto, João Pedro Medeiros, de 10 anos, na Urap. Os dois apresentaram sintomas leves de gripe e foram até a unidade receber atendimento.

De acordo com a aposentada, com as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) lotadas, foi louvável a atitude do prefeito Tião Bocalom de disponibilizar atendimento na Urap.

“As UPAS estão muito lotadas, o Pronto Socorro (PS) também, fica difícil você entrar lá com uma criança, estando debilitada, em um local lotado, não sabemos o que cada um tem, corremos o risco de entrar com uma doença e sair com outra. Para mim foi perfeito, a atitude do prefeito Tião Bocalom é louvável, ele está de parabéns”, agradeceu a aposentada.