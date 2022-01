Em reunião realizada com secretários municipais, nesse sábado, a situação do transporte coletivo foi uma das pautas levantadas pelo prefeito Tião Bocalom.

Depois de conversa com todos chegou-se a conclusão ficou acertado que, na segunda-feira, 10, todas as linhas urbanas que foram abandonadas pela Auto Viação Floresta serão atendidas, em caráter provisório, pelas empresas Via Verde Transporte Ltda e São judas Tadeu Ltda.

São 11 linhas no total:

102 Taquari/Praia do Amapá

105 Amapá

106 Seis de Agosto/Canaã/Judia

117 Belo Jardim I e II

134 Baixa Verde

205 Irineu Serra

303 Bahia/Palheiral/Carandá

304 Aeroporto Velho/Cabreúva

402: Floresta/Shopping

703 Wanderley Dantas

705 Quixadá

“A Prefeitura de Rio Branco sabe que a maioria dos rio-branquenses dependem do transporte público e não está medindo esforços para que o problema seja solucionado o mais rápido possível”, diz a PMRB.