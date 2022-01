Saúde entregou mais de R$ 11 milhões em equipamentos para combate ao câncer no Acre em 2021

Vitor Hugo Calixto/Agência de Notícias do Acre –

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), entregou mais de R$ 11 milhões em equipamentos e materiais de consumo no último ano. Os recursos destinados à renovação do maquinário da unidade fazem parte do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão Socioambiental do Acre (Proser), financiado pelo Banco Mundial.

Os equipamentos adquiridos pela Unacon oferecem melhor prestação de serviços pela unidade, que passa a utilizar aparelhos de última geração na realização de consultas e exames, além de trazer maior conforto aos pacientes.

Em 2021 foram entregues aparelhos de tomografia, equipamento de braquiterapia, conjuntos de acessórios para a realização de radioterapia, aparelho de gama probe, poltronas de quimioterapia, condicionadores de ar, mesas e cadeiras, entre outros, além de terem sido realizadas melhorias para o acelerador linear.

Alguns equipamentos ainda não foram totalmente instalados, como a máquina de braquiterapia, e outros ainda não foram recebidos, mas já estão com data de entrega marcada.

O aparelho de braquiterapia é uma importante aquisição para o Acre, pois as terapias oncológicas relacionadas ao colo do útero poderão ser realizadas de maneira plena localmente.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, afirma que os equipamentos e materiais são relevantes para a população e para o estado: “É uma aquisição importante para a Saúde. Já temos profissionais capacitados para manusear esses equipamentos, que vão garantir melhor assistência à população”, pontuou.

Além dos equipamentos, também foi realizada uma renovação do mobiliário da unidade, o que garante um atendimento mais qualificado e maior conforto aos pacientes.