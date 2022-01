Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ocorrência de roubo com tomada de reféns teve final feliz, na noite desta segunda-feira, 3, no município de Senador Guiomard. Uma guarnição que presta serviço no município, com apoio de uma equipe da Companhia Rotam, do BOPE, interviu e libertou uma família que estava sendo mantida em cárcere privado durante uma tentativa de roubo à residência.

A guarnição da radiopatrulha do 4º BPM foi acionada pelo COPOM, com a denúncia de que havia uma movimentação estranha na residência, que estaria com todas as luzes apagadas e sem o veículo da família. Ao averiguar, os policiais constataram que se tratava de um roubo em andamento, e que a família estaria em cativeiro sob vigilância de um criminoso armado.

Um homem e uma criança foram libertados, após negociação inicial da equipe de radiopatrulha. Após a chegada da equipe da Rotam e do Major PM Felipe Russo, um dos negociadores da PMAC, a terceira vítima foi resgatada e o criminoso preso. Com ele os policiais apreenderam um revólver e uma espingarda, ambos do calibre .32 e municiados.

O veículo da família, uma caminhonete L200 Triton, foi recuperada posteriormente por uma guarnição do município de Capixaba. Segundo os policiais daquele município, após receberem informações da ocorrência pelo COPOM, visualizaram o carro em fuga e, durante tentativa de abordagem, os criminosos tombaram e o abandonaram, fugindo por uma área de mata.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Senador Guiomard, para as devidas investigações, após as vítimas serem atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU.