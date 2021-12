O professor Marcos Antônio Martins de Oliveira, que ministra aulas de Física na escola Raimunda Pará, localizada no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, desenvolve o projeto Demonstrações Exploratórias em Ótica Física via Materiais de Baixo Custo para os alunos do segundo ano do ensino médio.

O projeto desenvolvido com os alunos é fruto de um artigo do mesmo nome publicado na Revista Física na Escola mantida pela Sociedade Brasileira de Física (SBF). O artigo, por sua vez, é um recorte da dissertação de mestrado apresentada por ele junto à Universidade Federal do Acre (Ufac).

A partir do projeto, é possível aos alunos observar, discutir e problematizar imagens de inúmeros fenômenos óticos, em tempo real, durante as aulas expositivas. O material utilizado pelos alunos foi reunido numa espécie de kits, a maior parte doados por óticas de Rio Branco e também de Cruzeiro do Sul.

“No artigo, a gente demonstra a limitação da ótica geométrica e introduz aos alunos, de maneira gradual, conceitos de ótica ondulatória como difração, interferência e dispersão”, faz questão de dizer o professor Marcos Antônio.

O trabalho realizado por ele junto aos alunos da Escola Raimunda Pará tem como referencial teórico a teoria cognitiva de ensino, do professor e médico norte-americano David Ausubel, que preconiza que devemos ensinar algo a partir daquilo que o aluno conheça.

Além dos alunos da Escola Raimunda Pará, esse mesmo projeto, segundo o professor Marcos Antônio, já foi desenvolvido também nas escolas Armando Nogueira e Lourival Sombra. A ideia do professor é fazer com que o projeto se torne permanente e possa ser levado também a outros alunos, sobretudo os dos terceiros anos.