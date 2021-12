Nova agência digital da Energisa torna mais ágil serviços

Clientes da Energisa Acre contam agora com uma nova agência digital, pensada para tornar mais ágil e mais fácil a solicitação de serviços. O layout moderno permite uma navegação fácil e intuitiva e se adapta a qualquer dispositivo. Seja de um computador, um tablet ou um celular, se o cliente precisar solicitar uma segunda via, por exemplo, ele encontrará a informação da mesma forma em todos os aparelhos e mais rápido e sem precisar sair de onde estiver.

Para oferecer a melhor experiência, a Energisa foi além das práticas de mercado, consultando os próprios clientes sobre o que eles queriam e sobre a melhor forma de se acessar os serviços da empresa. A nova agência digital da Energisa é mais um passo para que o cliente veja que a empresa está próxima e focada em atendê-lo sempre com excelência.

“Ao nos contactar, nosso cliente quer uma experiência ágil, simples e eficiente. Tudo solucionado em um único clique. Foi a partir dessa escuta que desenvolvemos a nova agência digital. Faz parte da estratégia dos que chamamos de ´4D da Energisa´: diversificação, descarbonização, descentralização e, claro, digitalização”, explica Danusa Correa, diretora de Experiência do Cliente da Energisa.

Para acessar a agência é só digitar www.energisa.com.br. Serviços como histórico de faturas emitidas, segunda via e a data da próxima leitura do medidor estão visíveis logo quando o cliente entra na agência digital. Caso exista alguma conta de luz ainda para ser paga, o site já oferece possiblidades de pagamento, como o QR Code Pix, Internet Banking e Cartão de Crédito.

Outros serviços, como mudança de titularidade, pedido de religação, informar falta de energia, parcelamento de débitos, pedido de ligação nova, acompanhamento da meta de consumo, mudança de titularidade, estão disponíveis pelo menu de serviços, localizado no alto da tela.

Canais digitais – Para se aproximar dos clientes e ofertar serviços onde o cliente estiver, a Energisa tem trabalhado na melhoria contínua de seus canais de atendimento. Além da agência digital e os canais tradicionais, a companhia tem atendimento por WhatsApp com a atendente virtual Gisa, pelo número (68-99233-0341) e o aplicativo Energisa On, disponível gratuitamente.

Serviço:

WhatsApp (Gisa): (68) 99233-0341

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

Call Center: 0800-647-7196