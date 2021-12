Saiu lista de alunos selecionados no Auxílio Permanência no Ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil, publicou a lista preliminar de alunos selecionados para as vagas remanescentes do Auxílio Permanência.

Clique para ver o resultado preliminar do auxílio permanência

Os candidatos interessados em interpor recurso ao resultado preliminar deverão preencher o formulário eletrônico, disponível no endereço https://forms.office.com/r/JAfdXwQmmC até às 23h45 do dia 15 de dezembro. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 17 de dezembro.

Acesse aqui a página do edital