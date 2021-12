Deracre realiza manutenção na estrada AC-10, em Porto Acre

Gabriel Freire –

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), tem trabalhado na manutenção da estrada AC-10 no trecho do KM 45, que interliga Rio Branco a Porto Acre.

No Km 48, a equipe técnica tem realizado serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. Nesta ação tem sido utilizada uma retroescavadeira, um rolo liso e um caminhão espargidor.

“O período de chuva tem se intensificado, mas a equipe do Deracre tem seguido com os trabalhos de tapa-buracos e os beneficiados com esta ação são os condutores que trafegam aqui diariamente e, em breve, as famílias que necessitam escoar sua produção e levar seus produtos até os mercados municipais”, afirma o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Na AC-10, equipe realiza serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. Foto: Israel Sanchez – Ascom/Deracre

A equipe do Deracre tem realizado a operação tapa-buracos na AC-10 e faz recuperação de pontos críticos da rodovia. A cidade de Porto Acre está localizada a 78 quilômetros da capital Rio Branco. Nessa região, há predominância de grandes comunidades agrícolas como a Vila do Incra e a Vila do V, que tem economia baseada na pecuária, castanha, madeira e produtos hortifrutigranjeiros.

“Apesar das chuvas temos trabalhado no melhoramento da estrada e nossos produtores agrícolas e a sociedade serão beneficiados com a recuperação dessa estrada, pois são esses produtores que garantem o abastecimento da cidade”, afirma o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca.

As ações do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre. As equipes técnicas seguem trabalhando na via e atuando no melhoramento de outras estaduais.