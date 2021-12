A Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) abriu 19 vagas para contratação de consultores do Projeto OEI/CONSED – TOR 7390. As inscrições podem ser feitas até 2 de janeiro de 2022, pelo endereço eletrônico https://oei.org.br/curriculo/index.php?selecao=7390.

Os candidatos devem ter formação superior em qualquer área do conhecimento devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e experiência de, no mínimo, dois anos com trabalho na área da educação básica, preferencialmente em projetos de abrangência nacional e não ter vínculo com a rede pública estadual.

Os contratados prestarão consultoria especializada para apoiar administrativa e tecnicamente os processos de gestão, planejamento e monitoramento realizados pelas equipes estaduais do novo ensino médio, no âmbito das ações previstas no planejamento de atividades da frente do ensino médio, validado pela liderança dessa frente e sob as orientações da coordenação de projetos do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) e do consultor sênior.

Para outras informações, acesse: https://oei.int/pt/escritorios/brasil/contratacoes/165-2021.