A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) recebeu nesta terça-feira, 14, duzentas poltronas para a unidade hospitalar, que serão destinadas às enfermarias dentro do complexo.

“Isso faz parte da política de humanização do Ministério da Saúde (MS), que tem instituído, há mais de dez anos, a política que traz o cuidado para com o acompanhante do paciente”, enfatiza o presidente da unidade, João Paulo Silva.

A Fundhacre, na atual gestão, vem trabalhando e desenvolvendo ações que promovam a humanização dentro do hospital. O diretor-presidente afirma que vem seguindo as orientações do governo do Acre.

“Seguimos os parâmetros do Ministério da Saúde e as orientações do nosso governador, Gladson Cameli, e da primeira-dama, Ana Paula Cameli, que tem reforçado a importância do cuidado e cautela para com o usuário”, disse.

O objetivo da aquisição das duzentas poltronas acolchoadas é trazer um grande benefício de bem-estar ao acompanhante, que também merece dignidade, assim como o paciente. As novas poltronas irão substituir as cadeiras brancas.

“Isso é um resultado de várias mãos. É um resultado da equipe gestora da Fundhacre. Agora temos um ganho significativo para a população do estado do Acre, por meio do próprio bem estar da população dentro do hospital”, encerrou João Paulo Silva.

A aquisição do equipamento ocorreu com recurso do Banco Mundial, por meio do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser).