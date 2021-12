No Juruá, avança a duplicação da AC-405 e melhoria de ramais

Um total de R$ 200 milhões são investidos pelo governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), em grandes e fundamentais obras de infraestrutura no estado. Boa parte desse quantitativo estão concentrados no Vale do Juruá, com serviços de melhorias, abertura de ramais e reconstrução de estradas, como é o caso da duplicação da AC-405.

Luciano Oliveira, diretor do Departamento no Juruá, faz um balanço dos serviços já realizados em centenas de quilômetros de estradas vicinais da região. “Com toda dificuldade, o Deracre já abriu mais de 800 quilômetros de ramais e durante o inverno vamos deixar equipes para assistir o produtor rural quando ele necessitar de ajuda para escoar a sua produção”, informou.

Com investimento superior a R$ 36 milhões, a duplicação da AC-405 também segue no período invernoso. Oliveira afirma que a partir de agora os serviços se concentrarão na remoção de moradias e indenização de moradores que habitam as áreas por onde passa a rodovia. “Todo o cronograma da obra está sendo seguido e até o final de 2022 vamos entregar esse presente à população”, ratifica o gestor.

Além de proporcionar melhores condições de tráfego, qualidade de vida e mais segurança à população, as duas frentes de trabalho geram empregos, renda e ajudam a movimentar a economia do estado.