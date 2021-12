Do ac24horas –

Além dos números para o governo e senado, a Federação das Indústrias do Acre (Fieac) também divulgou nesta segunda-feira, 13, o levantamento do Perfil Pesquisas que mostra a preferência do eleitor acreano na disputa pela presidência da república em 2022 e revela um empate técnico entre as duas principais forças políticas nacionais.

De acordo com o estudo estimulado, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro estão empatados tecnicamente, sendo que o petista leva uma pequena vantagem ao registrar 34,9% enquanto o conservador 33,2%. Na terceira colocação surge o ex-juiz Sérgio Moro com 9,3%, sendo seguido por Ciro Gomes com 5,9%, João Dória com 2,6% e Rodrigo Pacheco com 0,9%. Branco, nulos ou não respondeu registrou 8,6% e ainda não sabe ou indeciso marcou 4,7%.

Porém, quando a pesquisa é espontânea, Bolsonaro fica na frente 31,2% e Lula com 28,9%. Moro registra 3,5%, Ciro 3,3%, Doria 0,8%, Pacheco 0,2%. Cabo Daciolo, Michel Temer, Dilma Rousseff e João Amoedo registraram 0,1%, cada. 19,3% afirmam estarem indecisos e 12,3% opinaram branco, nulo ou não responderam.

No quesito rejeição, Lula e Bolsonaro também lideram. Enquanto o ex-presidente registra 39,7%, o atual marca 37,9%. Doria aparece com 4,7%, Moro com 4,1%, Ciro 3,5% e Pacheco com 2,7%. 7,5% não responderam ao questionamento.

O levantamento do Perfil Pesquisas foi realizado entre os dias 1 a 7 de dezembro e ouviu 1.482 eleitores em oito cidades do Acre, sendo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Xapuri e Epitaciolândia. A margem de Erro é 3 pontos percentuais, para mais ou para menos e o Nível de Confiança é de 95%.