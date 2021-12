A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, realizou na manhã desta segunda-feira, 13, no centro cirúrgico, uma captação de órgãos. A operação durou 5 horas e resultou na captação de um fígado e de rins. Esses órgãos foram direcionados a São Paulo.

A doadora dos órgãos, de 51 anos, teve o óbito constatado por morte encefálica, a causa da morte se deu por um AVC, mais conhecido por derrame.

O receptor do fígado, é um homem, o acreano foi encaminhado para São Paulo, após a piora no quadro clínico, o portador de cirrose hepática por hepatite B, já esperava pelo órgão há seis meses, com base na Central de Transplantes, que segue uma série de testes de compatibilidade entre o doador e os potenciais receptores.

“A doação de órgãos é uma forma de ajudar outras pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde, e cada um tem um papel importante na sociedade, e a Fundhacre continua desenvolvendo as ações necessárias para o retorno dos transplantes de fígado. Além disso, a equipe técnica da unidade já está em diálogo para a retomada dos transplantes de rins”, disse o presidente da instituição, João Paulo Silva.

unidade Hospitalar realizou o último transplante em novembro de 2019, ano em que havia apenas 4 salas funcionando regulamente, mas o total são 6 salas no Centro Cirúrgico. Atualmente, o setor está em reforma e se prepara para usufruir de todas as salas, e contará com mais 2 salas.