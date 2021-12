Relatório estatístico do Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), referente ao mês de novembro de 2021, confirma a tendência de quedas dos índices de Mortes Violentas Intencionais (MVI) no Acre.

Conforme o apurado pelo MPAC, de janeiro de 2020 a novembro do mesmo ano, foram registradas 298 MVIs, contra 181 no mesmo período de 2021, o que, em números absolutos, representa 117 vidas salvas em todo o estado do Acre. Em termos percentuais, a queda nesses tipos de crimes em território acreano alcançou a importante marca de 39,3 pontos.

Comparando-se com o mesmo período de 2018, último ano da gestão que antecedeu o governo de Gladson Cameli, a redução de Mortes Violentas Intencionais no Acre chega à incrível marca de 53,35%. Naquele ano, 388 MVIs foram notificadas. Nessa comparação, o Estado conseguiu salvar 207 vidas.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, debita a evolução dos resultados alcançados pelo Executivo Estadual, nos últimos três anos, ao pulso forte do Estado contra a criminalidade, proposto pelo governador Gladson Cameli, a partir de 1º de janeiro de 2019, e à atuação integral, doada ao Estado, de cada operador do Sistema Integrado de Justiça e Segurança Pública.

“Isso nos permitiu a retomada do controle do ambiente carcerário, a integração do Sistema de Justiça Criminal para o combate ao crime organizado e a inclinação estratégica das Forças de Segurança no enfrentamento aos crimes transfronteiriços”, explicou o secretário.