Nayara Lessa efetivada na Secretaria de Comunicação do Acre

O governador Gladson Cameli decidiu nesta sexta-feira, 10, pela nomeação de Nayara Maria Pessoa Lessa como a nova secretária de Comunicação do Estado do Acre (Secom). Ela já atuava na pasta desde o início da gestão como diretora de Jornalismo e agora assume como titular após a saída de Rutembergue Crispim.

Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior do Acre (Iesacre) e mestra em “Letras: Linguagem e Identidade” pela Universidade Federal do Acre (Ufac), Nayara é jornalista com experiência em Assessoria de Comunicação Organizacional.

Após passagens pela Rede Amazônica de Televisão e a Secretaria de Estado de Saúde, ela esteve durante 11 anos coordenando a comunicação da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio). Trabalhou, ainda, como professora no curso de Publicidade e Propaganda da Unimeta. E em 2018 pediu demissão de ambos os trabalhos para se dedicar ao projeto de compor a equipe de governo de Gladson Cameli, a quem lhe tem grande estima e confiança.

Nayara Lessa e o governador Gladson Cameli em Glasgow durante a COP26. Foto: cedida

“Ela sempre foi o motor do jornalismo na Secom. Está desde a minha diplomação me ajudando voluntariamente, em seguida assumiu o cargo de diretora de Jornalismo com a missão de renovar e reconfigurar em 100% todos os conteúdos jornalísticos e publicitários da Agência de Notícias do Acre”, conta o governador Gladson Cameli.

Nayara Lessa agradeceu a confiança depositada e assumiu os desafios frente à gestão da pasta. “Assumo esse compromisso com muita humildade e responsabilidade. As boas ações do governo Gladson Cameli precisam chegar em todas as regiões do nosso Acre e a toda a população, seja pelas ondas do rádio, pelas redes sociais, pela Agência de Notícias e todas as formas possíveis de comunicação. Nosso objetivo é esse, dar responsabilidade social à comunicação pública e institucional”.