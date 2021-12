Com investimento de R$ 2 milhões, o Parque da Maternidade, em Rio Branco, passa pela maior revitalização já realizada nos últimos 19 anos. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), segue em ritmo acelerado com o andamentos das obras de reforma do espaço público.

O parque passa por uma série de intervenções, que contempla o recapeamento de ruas e ciclovias, manutenção de calçadas, reforma dos quiosques, parques infantis e quadras poliesportivas, pintura, repaginação dos pórticos, instalação de novos postes e modernização da iluminação.

Nesta quarta-feira, 8, o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, inspecionou os trabalhos que estão sendo feitos no local. De acordo com o gestor, a primeira etapa da reforma, que abrange desde o Terminal Urbano Central até o Skate Park, será entregue ainda este ano.

“Essa foi uma determinação do governador Gladson Cameli e estamos trabalhando arduamente para que a população seja beneficiada com essa importante obra o mais breve possível. A grande novidade será a reinauguração da Concha Acústica, onde realizaremos um culto ecumênico para celebrar esse momento”, explicou.

Ernande Negreiros Costa elogiou o zelo do governo acreano com o patrimônio público. “O canal estava precisando dessa reforma. Estamos vendo o trabalho sendo feito e isso é muito importante para quem passa por aqui, além de deixar a nossa cidade mais bonita”, disse.