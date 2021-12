Cerca de 80 mil famílias do Acre dependem do bolsa miséria para viver. Segundo o IBGE, 104 mil estão desempregados vivendo de bicos ou na informalidade. Isto, sem falar nos centenas de produtores que estão isolados nos ramais já no início desse inverno. Diante, apenas, dessas três realidades a pergunta que cabe é:

O que é mais importante? A briga entre o vice e o governador; o fulano, o sicrano e o beltrano que não conseguem se reeleger por falta de coligações proporcionais ou a solução desses graves problemas do Acre? Melhorar Educação, Saúde e Segurança, o transporte público, conter a inflação e baixar o preço dos combustíveis ou assistir a refrega na disputa para o Senado?

O que é mais importante no momento? A construção das pontes da Sibéria, de Sena, Rodrigues Alves, de Brasiléia, a liberação de emendas em Brasília, a geração de emprego e renda ou a disputa antecipada pelo Palácio Rio Branco? Ao que parece, todos têm solução para tudo e solução para nada. A tempo para todo propósito. É tempo de trabalhar pelo Acre e sua gente, não de intrigas, futricas e fofocas políticas. Dai-nos graça e sabedoria, Senhor!

. Ao que parece, a disputa pelo poder está acima dos problemas da população acreana que sofreu muito com a pandemia.

. É só uma observação!

. A ministra Rosa Weber destravou as emendas do relator do suposto orçamento secreto que já não parece mais tão secreto assim.

. O senador Márcio Bittar (PSL) é o relator!

. Até parlamentares da esquerda, inclusive do PT, votaram com a base do governo do presidente Jair Bolsonaro.

. A Gleisi Hoffmann ficou uma arara, corada de raiva que nem jambo!

. Procurado por lideranças evangélicas, Lula liberou senadores do PT a votarem pela indicação do ministro terrivelmente evangélico, pastor André Mendonça.

. Segundo Lula, todo presidente tem o direito de indicar os ministros e que deve ser respeitado.

. Nem todos obedeceram a Lula, mas os votos que seguiram a orientação dele fizeram a diferença.

. E assim caminha a humanidade…

. O ex-juiz Sérgio Moro começou a percorrer o Brasil atrás de votos;

. Da esquerda ele não puxa um; quem tem que se preocupar com a divisão do exército de seguidores é o presidente Bolsonaro.

. Já tem gente debandando para o lado dele, do juiz!

. Fosse a vereadora Michele dava a CPI por encerrada, sozinha ela não vai a lugar nenhum.

. Só vai se tiver ajuda!

. Bom dia!