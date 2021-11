Petecão guarda a sete chaves o vice e o candidato ao Senado

Enquanto dois nomes concorrem para vice do governador Gladson Cameli (PP) (Alysson Bestene e Socorro Neri) e cinco para o Senado (Mailsa Gomes, Alan Rick, Jéssica Sales, Vanda Milani e Márcia Bittar), o senador Sérgio Petecão faz mistério para definir o vice e o candidato ao Senado de sua chapa majoritária.

Sérgio Petecão, como bom pescador que é, joga com a paciência para fisgar peixes grandes que possam vir do cardume de Gladson. Na disputa para o Senado, por exemplo, do lado do governador é muito peixe pra pouca isca.

Dirigentes do PSD e assessores de Petecão acreditam que Vanda Milani (PROS) e Márcia Bittar (sem partido) podem romper com Gladson a qualquer momento se não tiverem seus pleitos atendidos. Já foi sugerido que Petecão não tivesse candidato ao Senado na chapa, apoia todo mundo e não apoia ninguém. Renderia mais votos?

Alguns pré-candidatos já estão buscando espaços em outras esferas políticas por supostamente não terem o apoio de Gladson. Esse é um jogo que terá desdobramentos em dezembro com o anúncio de novas pesquisas, em março com abertura das janelas para a dança das cadeiras e até julho com a realização das convenções partidárias.

. As pesquisas sérias vão nortear algumas decisões políticas até o final de dezembro.

. Porém, o jogo para valer mesmo começa a partir de março.

. O fim das coligações proporcionais travou todo mundo, mas saneou o sistema eleitoral que era uma balbúrdia.

. Sérgio Moro tem eleitores no Acre que começam a se manifestar nas redes sociais, não são poucos pelo visto.

. Nada a ver com o PODEMOS local, é Sérgio Moro a locomotiva assim como Lula e Jair também o são.

. Segundo as pesquisas (gostando ou não) Lula se for candidato estará no segundo turno;

. Bolsonaro e Moro vão brigar pela segunda vaga; o boeing do cearense Ciro Gomes não decola de jeito nenhum, nem no tranco.

. Politicamente falando, a eleição do prefeito Bocalom foi um péssimo negócio para o senador Sérgio Petecão.

. Politicamente falando também, a ex-prefeita Socorro Neri vem surfando em uma boa onda de popularidade.

. Segundo pesquisas internas, continua dando Jorge Viana para o Senado e Gladson para governador.

. Pode até mudar, mas o quadro continua esse.

. Alguém duvida?!

. Manifeste-se!

