A Frente Popular capitaneada pelo PT passou 20 anos no poder e fez muito pelo Acre. Lá estavam o governador Gladson Cameli (PP) e o senador Sérgio Petecão (PSD). Também fizeram incursão na FPA no passado o prefeito de RB, Tião Bocalom (PP), o senador Márcio Bittar (PSL), o deputado federal Alan Rick (DEM), além de deputados estaduais, prefeitos e vereadores que hoje são contra o PT.

Por uma questão eleitoral, Flaviano Melo e o MDB apoiavam os governos do PT em Brasília, mas não no Acre. Enquanto estavam lá de uma coisa sabiam: A locomotiva econômica do Acre é a construção civil.

Estradas, pontes, prédios, alargamento de pistas, de ruas, construção de casas e mais casas, essa é a receita da recuperação econômica. A maioria dos desempregados se aloja na construção civil. Lembrando que esse setor movimenta toda economia. Desde a mercearia no bairro ao supermercado, passando pela farmácia e ao lazer. Esse é o caminho a ser seguido.

. Não se enganem, Sérgio Moro tem eleitores no Acre!

. As próximas pesquisas vão demonstrar, é natural agora que ele se lançou candidato à presidência.

. Que incomoda petistas e bolsonaristas já era esperado.

. O vereador Rutênio (PROGRESSISTA) não é de muita conversa, é um parlamentar que gosta de trabalhar, de resolver os problemas da comunidade.

. A EMURB é um dos destaques da gestão do prefeito Tião Bocalom.

. Essa briga pelo Senado, no frigir dos ovos, não vai dar em nada.

. Porém, o governador Gladson não está livre de traições.

. Não se coloca o carro adiante dos bois, velho e surrado ditado.

. A secretária de Educação, Socorro Neri, tem duas situações políticas que se encaixam no seu perfil.

. O primeiro é se, de acordo com Gladson e Alysson Bestene, vir a ser a vice-governador;

. A outra é disputar uma vaga na Câmara Federal!

. Bom dia!