Analistas políticos de todo o país começam a considerar que o ex-juiz Sérgio Moro, agora filiado ao PODEMOS, é uma ameaça real ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao ex-presidente Lula (PT). Em poucos dias de filiado, Moro já ultrapassou Ciro Gomes (PDT), entrou nos dois dígitos com cerca de 11% de intenções de votos e com tendência de crescimento.

Cristão convicto, de direita, conservador, com um discurso ante corrupção, de combate ao crime organizado e moralizador dos procedimentos políticos, o “senhor Lava Jato” pode explodir de votos no 1º turno sem apoio de grandes partidos, de governadores, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. É o candidato contra a ordem política, social e econômica estabelecida. O estabelecimento.

O ex-presidente Fernando Collor, com o título de “caçador de marajás”, sendo ele mesmo um, se elegeu assim. É um fenômeno que pode se repetir ou não na política. Porém, segundo esses analistas, Moro ameaça mais os votos de Jair se acostumando do que os de Lula-lá, candidato da esquerda. As próximas pesquisas vão revelar se as análises e a tendência pró Moro estão certas ou não.

. A cada dia, Gladson consolida a reeleição!

. É o que escuto nos mais variados segmentos sociais.

. Pagar dívidas de governos passados, manter a folha de pagamento do seu governo em dia, às vezes até antecipar os salários dos servidores públicos têm resultados eleitorais muito bons.

. Transferir votos não é para qualquer um.

. Lula elegeu a presidenta Dilma, Jorge Viana elegeu Angelim prefeito, Binho Marques governador e Geraldinho Mesquita senador.

. Para conseguir isso, tem que ter controle sobre a gestão e sobre o grupo político que forma a base.

. Já dizia o Gibiri:

. É melhor um mandato de deputado federal na mão do que uma vaga no Senado improvável.

. Roberto Duarte, Luís Gonzaga, Gerlen Diniz na fila para disputarem uma vaga na Câmara Federal.

. Três bons parlamentares.

. A propósito, é de autoria do deputado Chico Viga a lei que obriga que toda lei aprovada na Aleac tenha o crédito do parlamentar no texto publicado no Diário Oficial.

. Muito bom para a população acompanhar o trabalho do seu parlamentar.

. Estamos todos na torcida para a recuperação do deputado Wendy Lima, filho do vereador N, Lima, que está internado.

. Lá em Brasiléia a confusão envolvendo a prefeitura, a Câmara e a aprovação do orçamento municipal é grande.

. A oposição é pequena, mas o barulho é grande.

. A oposição é importante e necessária na democracia, a imprensa também.

. Bem lembrado, vez por outra o presidente Lula fala em controlar a mídia.

. Um governo governa bem com uma imprensa livre, até os pentelhos!

. O papel primordial da imprensa é criticar o poder, se não for assim é um armazém de secos e molhados.

. Do jornalista Paulo Francis.

. Bom dia!