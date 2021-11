Professora da Ufac publica capítulo em livro sobre Pedagogia

A professora Lenilda Rêgo Albuquerque de Faria, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e do Centro de Educação, Letras e Artes (Cela) da Ufac, é autora de um capítulo no livro “Pedagogia: teoria, formação, profissão”. A obra é organizada por Selma Garrido Pimenta, professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e José Leonardo Rolim de Lima Severo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e publicado pela Editora Cortez, que já conta com 41 anos no mercado editorial.

“O livro é constituído por 12 capítulos, de autoria de um conjunto de estudiosos da Pedagogia. Estes autores são considerados como grandes referências nos estudos e pesquisas sobre a Pedagogia como ciência da educação”, afirma Lenilda.

“Formação e trabalho do(a) pedagogo(a) docente: contribuições da Pedagogia e da Didática”, capítulo de autoria da professora da Ufac, explica a Pedagogia como ciência autônoma e unificada para a prática educativa. “Nessa perspectiva, o curso de pedagogia deve formar o pedagogo docente em cursos de longa duração com o objetivo de formar o professor que seja culto, com ampla e aprofundada consciência pedagógica”, diz Lenilda.

A obra passa pelo crivo do Comitê Científico da Editora, que tem o poder de indicar a publicação. Os organizadores do livro, em acordo com as regras da editora, convidaram pesquisadores com trabalhos ligados à temática, para que deixassem uma contribuição aos profissionais da área, estudantes e demais leitores.

“Sinto-me agradecida e feliz. Participar de um livro me proporciona grande alegria, ao mesmo tempo em que sinto a responsabilidade de honrar a história desses pensadores e pensadoras”, comenta Lenilda. “Defendendo, especialmente, que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham acesso, e se apropriem do patrimônio científico-cultural, produzido social e historicamente pelo conjunto dos homens”.