A Secretaria de Saúde do Acre avaliou positivamente o mutirão de vacinação realizado no sábado (20) no Palácio Rio Branco.

Foram aplicadas 1.944 doses de vacina contra a Covid-19 até o fim da ação, que terminou às 22 horas.

Contribuiu com o resultado o sorteio de ingressos para o show do cantor Gustavo Lima mas dezenas foram voluntariamente ao ponto e tomou a vacina ou alguma dose de reforço.