Operação prende cinco por fraude em documentos de veículos

Ascom/Policia Civil do Acre

Na manhã desta segunda-feira, 22, a Polícia Civil no município de Acrelândia deflagrou a Operação “Limpeza” e prendeu cinco pessoas com envolvimento em fraudes em documentação veicular dentro da Companhia de Transito (CIRETRAN) município de Acrelândia. Além do município de Acrelândia, a ação policial abrangeu os municípios de Extrema e Espigão D’Oeste em Rondônia e Altônia no Paraná.

Além das prisões, a Policia Civil do Acre também apreendeu uma arma de fogo, revolver, calibre 38’ e 16 munições do mesmo calibre, uma motocicleta modelo BIZ e vasta documentação que será remetida a perícia técnica.

O trabalho investigativo da Policia Civil conseguiu lograr êxito em identificar e prender essas pessoas que fazem parte de uma quadrilha que trabalhava para “esquentar” documentação veicular no município de Acrelândia.

Para cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Policia Civil contou com o apoio das policias civis dos Estados de Rondônia e do Paraná logrando êxito nas prisões ocorridas nos municípios dos estados.

Ao todo foram presas seis pessoas, I. A. M. de 22 anos, F. B. S. de 42 anos, M. A. Q. G. de 56 anos, P. B. F. P. de 26 anos e J. A. S. A. de 41 anos. Um funcionário e um ex-funcionário público foram presos no Acre, dois presos no município de Extrema, um preso em Espigão D’Oeste, ambos municípios de Rondônia, e um em Altônia no Paraná. A investigação comprovou que um veículo do Estado do Paraná teve sua documentação expedida pela Companhia de Trânsito (Ciretran) no município de Acrelândia sem nunca ter saído do Estado de origem.

As pessoas presas em Acrelândia foram conduzidas à Delegacia Geral de Policia Civil no município para procedimento praxe e em seguida colocadas à disposição da justiça.