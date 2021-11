Militares do Acre participam de curso de negociador policial

Paulo Teixeira 20/11/2021 – 10h50min

Com efetivo êxito, o major Felipe Russo e a tenente Regina Santos, ambos da Polícia Militar do Acre (PMAC), concluíram, nesta sexta-feira, 19, o 6° Curso de Negociador Policial, nível misto, 2021, promovido pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A participação dos oficiais acreanos foi promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o objetivo de capacitar mais ainda os integrantes das forças policiais do Acre.

O curso teve duração de 45 dias e 330 horas/aula. Participaram, além do major Russo (PMAC) e da tenente Regina (PMAC), 22 alunos policiais, 16 policiais militares do Distrito Federal, um policial da Polícia Militar do Maranhão, um policial Civil do DF e dois policiais Legislativos.

Oficiais acreanos passaram por simulações de diversos tipos de eventos críticos, incluindo negociação envolvendo reféns e suicidas Foto: Cedida

Após suas inscrições, todos passaram por um rigoroso processo de seleção, em que foram submetidos a entrevistas com psicólogos, para filtrar os perfis que a atividade de negociação exige, além de testes de habilidades físicas e de redação.

De acordo com os oficiais da PMAC, durante 45 dias eles passaram por simulações de diversos tipos de eventos críticos, incluindo negociação envolvendo reféns e suicidas.