Lygia Gomes –

Aconteceu nessa sexta-feira, 12, na Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, o encerramento de mais uma oficina profissionalizante ofertada pelo governo do Estado, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – Ieptec/Dom Moacyr.

A qualificação para formar profissionais Pizzaiolos, cumpriu carga horária de 20 horas, e foi ministrada pelo mediador Natal Souza, especialista no preparo de um dos pratos mais populares e consumidos ao redor do mundo: a pizza.

Ao todo, 25 pessoas concluíram a oficina, sendo todas moradoras do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, e do Loteamento Andirá.

A ação foi concretizada com recursos dos governos federal e estadual, e pela parceria firmada entre o Ieptec e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), responsável por desenvolver um projeto técnico social voltado para a formação profissional do público que reside nas localidades mencionadas, sendo a empresa Foco – Opinião e Mercado, contratada para executar as atividades da oficina na Escola de Gastronomia.

Durante o seu discurso, o presidente do Ieptec, Francineudo Costa, falou sobre a satisfação em poder representar uma instituição que proporciona o que há de mais importante na vida de um cidadão: a Educação. “O Ieptec qualifica hoje mais 25 pessoas, que agora estão preparadas para ingressar no mundo do trabalho. Estamos muito felizes em poder oferecer uma educação profissional de qualidade para o nosso povo. Isso é o que nos move e nos faz seguir em frente”, disse o gestor.

Também compareceram ao evento, o coordenador-geral da escola, Márcio Aguiar, as assistentes sociais Talyta Lima, Marly Costa e Tatiani Gonçalves, representantes da Sedur.

Representantes do Ieptec, da Escola de Gastronomia e da Sedur falaram sobre a importância da realização de qualificações desse nível para moradores de comunidades como Cidade do Povo e Andirá. Foto: Ieptec/Assessoria

“É muito gratificante poder levar um curso de excelência para as famílias dessas comunidades, utilizando uma estrutura e equipamentos de ponta como os que temos disponíveis aqui, na Escola de Gastronomia. Essa parceria Sedur/Ieptec abre novas jornadas de cursos, e só tem a crescer”, comemorou Talyta.

Os trabalhos realizados pela Escola de Gastronomia, que atua na oferta de cursos nas áreas gastronômica, de hotelaria e de turismo, recebem uma atenção especial da madrinha da instituição, a primeira-dama, Ana Paula Cameli, como também o apoio de parlamentares empenhados em promover ações voltadas a formação técnica/profissional em nosso estado, como o Deputado Federal Alan Rick.

A parceria Ieptec e Sedur promete render mais frutos. Novas ações como essa estão sendo planejadas, e devem alcançar um número cada vez maior de cidadãos acreanos, preparando-os para o mercado profissional do nosso estado.