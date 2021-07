PRF no Acre realiza ações na Semana de Combate ao Tráfico de Pessoas

Na Semana Nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), realizou diversas ações educativas relacionadas com o tema. As ações foram desenvolvidas entre os dias 26 e 30 de julho, por meio da Campanha Coração Azul.

O principal objetivo da Campanha foi sensibilizar a população a se solidarizar com as vítimas de tráfico humano, bem como esclarecer os impactos desse crime na sociedade.

Entre as ações desenvolvidas, foi feita uma roda de conversa com a presença de imigrantes no dia 29, no município de Assis Brasil. Já no dia 30, a PRF realizou uma fiscalização educativa na Unidade Operacional do município de Xapuri, na BR-317.

Outras ações também foram desenvolvidas na Rodoviária e no Aeroporto Internacional de Rio Branco.