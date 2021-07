Domingo, 07 de outubro de 2018, dia de votação em primeiro turno das eleições no Brasil. O brasileiro escolherá candidatos para os cargos de deputado federal, deputado estadual (distrital), senador (duas vagas), governador e presidente. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por Lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não obrigatório (mesmo quem perdeu o título pode votar). Zona eleitoral 15, Centro de Ensino Fundamental 15 - Taguatinga/DF. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Por Leandro Mathaus, do Portal Tarauacá

O Consultor Político Carlos Coelho publicou a lista com o nome dos postulantes aos cargos majoritários em 2022. O hábil mestre das eleições, mostra o cenário da disputa majoritária no Estado do Acre.

Eleições 2022

Estão sendo aguardadas com muita expectativa pela classe política, possíveis mudanças nas Regras Eleitorais que poderão impactar significativas alterações para o pleito eleitoral de 2022.

No entanto, as articulações políticas, quanto à formação das chapas que disputarão as eleições para Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais, acontecem a todos vapor.

Nos bastidores da política acreana, já temos declaradamente as seguintes candidaturas majoritárias, já em pré-campanha:

PRESIDENTE:

1- Bolsonaro(sem partido);

2- Lula- PT;

3- Ciro Gomes- PDT;

4- Sen. Rodrigo Pacheco( poderá deixar o DEM e se filiar ao PSD);

GOVERNADOR:

1- Gladson Cameli- PP(reeleição);

2- Sen.Sérgio Petecão- PSD;

3- Dep. Jenilson Leite- PSB;

4- David Hall- Cidadania.

SENADO:

1- Dep. Jéssica Sales- MDB

2- Sen. Maílza Gomes- PP;

3- Jorge Viana- PT;

4- Dep. Alan Rick- DEM;

5- Dep. Vanda Milani(sairá do Solidariedade e se filiará no PROS;

6- Sanderson Moura- PSOL;

7- Márcia Bittar(se filiará no partido do presidente Bolsonaro);

8- Leandro Bezerra- Cidadania.