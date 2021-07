O prefeito de Rio Branco em exercício, vereador N. Lima, esteve na manhã desta quarta-feira, 28, na Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC). Acompanhado do secretário Joabe Lira, N. Lima cumprimentou servidores e parabenizou o gestor pela administração.

“O Joabe está de parabéns pela administração tanto interna, quanto externa. Ele está fazendo um ótimo trabalho com esse crescimento que foi autorizado pelo prefeito Tião Bocalom de colocar quase 700 pessoas trabalhando na limpeza da cidade”, disse o vereador N. Lima.

Para o secretário Joabe Lira a visita do presidente da Câmara de Vereadores, que hoje está na função de prefeito em exercício, foi de fundamental importância para que ele possa entender a rotina da Zeladoria e conhecer melhor o trabalho realizado pela secretaria.

“Nessa visita ele pode ver as nossas dificuldades, o que temos enfrentado. Dessa forma ele poderá nos ajudar a resolver os problemas e melhorar o nosso trabalho. Nosso objetivo é deixar a cidade cada vez mais limpa”, enfatizou Joabe Lira.

“Eu fiz questão de estar aqui, em exercício, como prefeito, para conhecer a administração por dentro e por fora. Hoje tenho certeza que, com o pensamento do prefeito Tião Bocalom, com a administração que está sendo feita, posso dizer que essa gestão vai dar certo, já deu certo”, concluiu N. Lima.