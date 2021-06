Marechal Thaumaturgo reativa Conselho Municipal da Juventude

Com mais de meia década de inatividade, e fruto de reivindicação e articulação junto ao poder público municipal, na pessoa de seu gestor maior – prefeito Isaac Piyãko, com lideranças de movimentos juvenis do município; está reativado novamente o Conselho Municipal da Juventude de Marechal Thaumaturgo (CMJ/MTH), instituído oficialmente pela lei municipal de nº. 52 de 30 de abril de 2012, com instalação oficial no dia 4 de junho do mesmo ano.

A Assembleia Geral Ordinária de Reativação e Eleição da nova composição e Diretoria para o biênio 2021/2023, foi realizada na manhã da última quinta-feira, 27/05, nas dependências do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); contando com a presença de representantes de diferentes segmentos da juventude thaumaturguense, e também da vereadora Rosimeire Lima, que na ocasião foi aclamada como Membra Titular (representando o legislativo municipal) no referido conselho.

Na ocasião as instituições que se fizeram representar, disputaram, conforme determina o regimento interno e a lei de criação do referido órgão; as vagas de Conselheiros Titular e Suplente para o biênio 2021/2023, com os seguintes segmentos representados: Juventude Rural, Juventude Indígena, Juventude Cultural, Juventude Esportiva, Juventude Religiosa, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), Legislativo Municipal e as Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

A Diretoria eleita (escolhidas entre os seus pares/plenário), a qual estará à frente dos trabalhos do referido órgão normativo, consultivo e fiscalizador da política básica e supletiva e das ações governamentais voltadas para juventude; pelos próximos dois anos (2021/20230) será a seguinte: Presidente: Cleudon França; vice-presidente: José Elizandro Julião, 1º secretário: Francilene Albuquerque, 2º secretário: Antônio Daniel Oliveira, 1º tesoureiro: Maricelson Firmino e 2º tesoureiro: Jair Cordeiro.