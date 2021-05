Ibama autoriza formação de brigadas contra incêndios florestais em Brasiléia e Sena Madureira       

Publicada na edição desta quinta-feira (13) pelo Ibama a portaria 1.070 autoriza o programa Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) a contratar brigadas federais para a prevenção e combate aos incêndios florestais.

No Acre, está autorizada a formação de brigadas federais em Brasiléia e Sena Madureira.

Além das brigadas, a portaria autoriza o Prevfogo a contratar supervisores estaduais de brigadas para apoio às coordenações estaduais, sendo um no estado do Acre.

A medida leva em conta a portaria nº 78, de 3 de março de 2021, do Ministério do Meio Ambiente, publicada em 05 de março de 2021, que declara em estado de emergência ambiental no Acre e outros Estados (Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.070-de-12-de-maio-de-2021-319555821