Mais um cão farejador para combate ao tráfico de drogas no Acre

Os investimentos feitos pela Polícia Civil do Acre (PC/AC) em aprimoramento de técnicas investigativas, curso de navegação, cursos de tiro e entradas táticas através da Academia de Policia Civil (ACADEPOL) é uma realidade em nosso estado. A Polícia Civil do Acre adquiriu recentemente mais um cachorro para auxilio no combate a criminalidade, modalidade que já vêm apresentando resultados positivos à sociedade.

Na região do Juruá, a Polícia Civil conta com um cão farejador, um macho que atende pelo nome de Narcos, com idade de quatro anos e seis meses, vem desempenhando papel fundamental no combate ao trafico de drogas na região.

A nova integrante da equipe da policia civil do acre se chama Gâna, com idade de 2 anos, foi adquirida através de projeto de estruturação da Policia Civil em parceria com o poder judiciário.

Um treinador de cães de Brasília esta em Cruzeiro do Sul finalizando o treinamento dos animais. De acordo com a Direção Geral de Policia Civil, ao final do treinamento o cachorro Narcos, deverá ser enviado a capital Rio Branco onde ficará à disposição da Policia Civil.

A integração das forças de segurança no combate a criminalidade é uma realidade a qual a Policia Civil do Acre faz parte do contexto. Os animais da Policia Civil também são usados de forma integrada pelas forças de segurança na apreensão de drogas ilícitas. Vale salientar que o município de Cruzeiro do Sul é pioneiro na pratica de combate a criminalidade com uso de cães farejadores.

O delegado Vinicius Almeida, titular da delegacia de Cruzeiro do Sul, comemora o resultado, e enfatiza que os cães farejadores auxiliam, não só a Polícia Civil, mas também as Polícias Federal, Militar e Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) no combate a criminalidade e, sobretudo, no combate ao trafico de drogas na região.

“Esses cães tem possibilitado dar maior eficiência às diligências policiais, principalmente, nos mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos de tráfico de drogas, e nas abordagens de ônibus que saem de Cruzeiro do Sul com destino a outros municípios. Em algumas operações recentes, o auxílio dos cães farejadores é de suma importância para encontrar entorpecentes escondidos em bagagem de passageiros”, reiterou o delegado.

Vinicius acredita que os resultados positivos tendem a se intensificarem nos próximos dias. E acrescenta que, “os cães utilizados nesse trabalho específico de faro para drogas, são mantidos pela própria Polícia Civil e recebem os cuidados veterinários necessários e sempre em constante treinamento e prontos para entrarem em ação quando solicitados”, ressaltou delegado Vinicius.

Ascom/Polícia Civil do Acre