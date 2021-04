Organizações do comércio se unem por protagonismo empresarial no Acre

Na manhã desta sexta (16) na sede da Associação Comercial do Acre, representantes das Instituições Empresariais e do Sebrae se reuniram para apresentação e alinhamento dos próximos passos do Programa Protagonismo Empresarial, através das associações comerciais e dos sindicatos nosmunicípios.

O presidente da Federacre, Rubenir Guerra, iniciou a reunião exaltando a parceria com o Sebrae que propiciou a construção do Programa e a união das Federações Empresariais do Estado.

Em seguida Kléber Jr, gerente de desenvolvimento do ambiente de negócios do Sebrae, falou das mudanças, melhorias e conquistas alcançadas pelo Protagonismo dentro da Instituição e apresentou Marcelo Macêdo, como o novo Gestor do Programa Protagonismo Empresarial, dentro do Sebrae.

Mauro Marcelo, Superintendente da Faeac e Assurbanipal Mesquita, Assessor de Relações Institucionais da Fieac, também exaltaram as ações do Programa mas principalmente a união das Federações em busca da melhoria do ambiente de negócios no Estado.

O Diretor Financeiro da Federacre e ex-superintendente do Sebrae, João Fecury, elogiou a maneira organizada como os Gestores do Programa, tanto dentro do Sebrae como das Federações, vêm tratando as pautas levantadas pelos empresários dos municípios.