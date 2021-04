Censipam celebra 19 anos protegendo o desenvolvimento da Amazônia

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) comemora 19 anos de criação neste sábado (17). Subordinado ao Ministério da Defesa, o órgão integra informações e gera conhecimento atualizado para articulação, planejamento e coordenação de ações globais de governo na Amazônia Legal e na Amazônia Azul.

“Encerramos nosso décimo nono ciclo mais preparados e integrados ao Ministério da Defesa. Sinto que estamos prontos para avançar com a sistematização da nossa produção e com a organização aprimorada dos nossos processos internos”, afirmou o diretor-geral do Censipam, Rafael Costa.

As informações são geradas por uma infraestrutura tecnológica composta por subsistemas integrados de sensoriamento remoto, radares, estações meteorológicas e plataformas de coleta de dados. Assim, o Censipam promove o monitoramento da Floresta Amazônica, do espaço marítimo brasileiro e de outras áreas de interesse, produzindo informações em tempo próximo ao real.

Esses dados subsidiam ações conjuntas de vários órgãos que atuam nas duas “Amazônias”, a Legal e a Azul, nas esferas federal, estadual e municipal, o que permite o funcionamento articulado e integrado dessas instituições em todas as suas instâncias.

Verde Brasil 2

No último ano, o Censipam aperfeiçoou o papel de coordenação e integração ao reunir uma equipe com representantes de 10 instituições governamentais. Dedicado à proteção da Amazônia, o grupo conecta dados e informações disponíveis nos diferentes órgãos com atuação na região.

Essas informações geram produção de relatórios operacionais que direcionam o planejamento das ações das Forças Armadas e equipes de fiscalização durante à Operação Verde Brasil 2. Eles informam sobre os crimes ambientais, que incluem dados sobre a classe do desmatamento, localização e descrição da área.

Em 11 meses, esse grupo elaborou mais de 50 relatórios que apontaram as áreas prioritárias para atuação das equipes de órgãos participantes da Operação Verde Brasil 2. Além de servidores do Censipam, a equipe conta com representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Agência Nacional de Mineração, Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Serviço Florestal Brasileiro.