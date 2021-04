Inscrição para Olimpiadas de Lingua Portuguesa até dia 30 de abril   

Continuam abertas as inscrições para a 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa(OLP). Os professores das redes públicas estaduais, municipais e federais podem se inscrever até 30 de abril pelo site escrevendoofuturo.org.br. O programa traz um novo formato em 2021, com foco ainda maior na valorização da prática e do trabalho desenvolvido pelos docentes e no reconhecimento de produções realizadas por todos os alunos de forma coletiva.

A iniciativa é uma parceria entre Itaú Social e Ministério da Educação (MEC), sob coordenação técnica do CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária). A Olimpíada busca contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita nas escolas públicas por meio de ações de mobilização para a formação continuada. A partir da metodologia do programa Escrevendo o Futuro, são realizadas oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. O tema do concurso é “O lugar onde vivo”, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais.