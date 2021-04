Live reúne sambistas para ajudar vítimas de enchentes no Acre

Conduzida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a ação solidária “SOS Acre” ganhou mais um reforço. O cantor, compositor e cavaquinhista acreano Railson Mello realiza no dia 23 uma live com a participação de convidados especiais e repertório variado que inclui grandes sucessos e novos talentos do samba brasileiro.

De cunho solidário, o show vai ser transmitido de São Paulo, onde o sambista acreano mora atualmente, e tem o propósito de contribuir para a campanha “SOS Acre” na arrecadação de doações destinadas às famílias afetadas pelas enchentes no estado.

Railson tem amizade com sambistas de São Paulo e os procurou para abraçar a causa. A live contará com a presença de Daniel Collete, que é intérprete oficial da escola de samba Pérola Negra, do grupo Samba Alegria e participação especial do cantor Léo Penteado.

Com vida ativa no mundo cultural do samba e pagode do Acre, Railson foi um dos fundadores do “Pagodão da Base” e já realizou pré-shows para nomes e grupos consagrados como Péricles, Sorriso Maroto, Art Popular e Guig Ghetto.

Mesmo residindo em São Bernardo do Campo, o artista diz que ficou comovido com a situação do Acre, onde deixou parentes e amigos. Para ele, a iniciativa do MP acreano goza de credibilidade, o que traz segurança às pessoas interessadas em ajudar.

“Tudo o que afeta o povo do meu estado, meus amigos e familiares, diretamente me afeta, mesmo morando em São Paulo. Fiquei me perguntando como poderia ajudar, como alcançar um número maior de pessoas, e foi aí que veio a ideia de fazer a live. Procurei fazer essa live de forma bem profissional, para poder chamar a atenção e para que as pessoas abracem a causa da campanha SOS Acre”, disse Railson.

A transmissão se inicia a partir das 17 horas, horário local, pelo canal do cantor no Youtube (Railson Mello) e pelo canal do grupo Samba Alegria.