Jorge Viana sinaliza que será candidato em 2022

O ex-senador Jorge Viana (PT) usou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 16, para sinalizar que será candidato em 2022. No entanto, não informou se seria candidato ao governo do Acre ou a única vaga ao Senado Federal que estará em disputa no pleito do ano que vem.

Na publicação, o petista postou uma foto antiga ao lado da filha, da época em que foi prefeito de Rio Branco e destacou: “A boa política trará de volta a esperança e o orgulho de ser acreano”, escreveu.

A mesma frase foi usada pelo petista ao colocar uma foto nos stories do Instagram ao lados dos ex-prefeitos de Rio Branco, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, ambos do PT.