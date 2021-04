Sancionada lei que pune fura-fila de vacina contra Covid-19

O governador Gladson Cameli sancionou nesta quinta-feira, 15, o projeto de lei 3.726 que dispõe sobre medidas punitivas a quem desrespeitar a ordem de vacinação estabelecida pelo Poder Público do Estado do Acre para combater a pandemia da Covid-19.

Agora, aquele que desrespeitar a ordem de vacinação estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização fica obrigado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, a indenizar o erário, no valor correspondente ao da vacina, acrescido de multa no valor de R$ 10 mil.

Quem permite, facilita ou aplica a vacina em pessoa que sabidamente não atende a ordem de vacinação estabelecida pelo Poder Público também estará prevista nas mesmas penalidades.

O projeto de lei sancionado por Gladson Cameli é apoiado por todos os demais poderes do Estado, que manifestaram repúdio aos casos de fura-fila registrados até então.

“A ideia é banir totalmente esta prática. A vacinação contra a Covid-19 é a melhor solução que temos hoje para conter o avanço da pandemia, mas faremos isso em todas as etapas e processos corretos, respeitando as prioridades e acabando com qualquer injustiça. Em breve teremos vacinas para todos, mas até lá, seguiremos todos os protocolos do Plano Nacional de Imunização”, comentou o governador.