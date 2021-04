Kátia Rejane é eleita vice-presidente do CNPG para a Região Norte

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, foi eleita nesta quarta-feira, 14, vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), para a região Norte.

A aclamação da PGJ do Acre ocorreu durante reunião ordinária do CNPG, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em Brasília (DF). A reunião foi presidida pelo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e presidente do CNPG, Fabiano Dallazen.

Em março de 2020, a chefe do MP acreano foi eleita para a função de vice-presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), onde, posteriormente, foi investida na função de presidente, ocupando-a até o momento. Kátia Rejane de Araújo Rodrigues foi a primeira mulher a ocupar a posição de liderança do Grupo que congrega toda a atuação do Ministério Público brasileiro no combate à criminalidade.

“Abraço mais essa função com compromisso e responsabilidade e muito honradamente me proponho a exercer essa função com luta, companheirismo, empenho e dedicação na defesa das ações institucionais do Ministério Público para a nossa região”, disse a procuradora-geral de Justiça do MPAC.

Nova composição do CNPG

Também foi eleita por aclamação, a nova presidente do CNPG, procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá, Ivana Lúcia Franco Cei, que substitui o procurador-geral de Justiça do MPRS, Fabiano Dallazen, tendo sido esta, a última reunião do seu mandato a frente do CNPG.“O momento é de união, precisamos agir como grupo, uma força motora direcionada à defesa do Ministério Público brasileiro e das nossas prerrogativas”, disse a nova presidente.

Também foram eleitos na ocasião os vice-presidentes regionais e os presidentes dos grupos nacionais do CNPG, conforme descrição abaixo:

ELEITOS

Procuradora-geral de Justiça do Amapá, Ivana Lúcia Franco Cei – Presidente do CNPG;

Procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Fernando da Silva Comin – Vice-presidente Região Sul;

Procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior – Vice-presidente Região Sudeste;

Procurador-geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda – Vice-presidente Região Centro-Oeste;

Procuradora-geral do Acre, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues – Vice-presidente Região da Região Norte;

Procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas – Vice-presidente da Região Nordeste; e,

Procurador-geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte – Vice-presidente do Ministério Público da União.

Também estiveram presentes na reunião, o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Manoel Murrieta Rinaldo, o corregedor Nacional, Rinaldo Reis; os conselheiros do CNMP, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto e Marcelo Weitzel Rabello, o subprocurador-geral de Justiça de Relações Institucionais e Defesa de Prerrogativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira; e o secretário-executivo do CNPG, Júlio César de Melo. Pelo MPAC, também este o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa Lopes.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC