Polícia Militar de Cruzeiro do Sul recupera produtos roubados e prende crimonoso

Uma ação integrada das guarnições do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) conseguiu recuperar na noite desta sexta-feira, 10, produtos roubados de uma balsa, em Cruzeiro do Sul. Um homem foi preso e os demais envolvidos identificados.

As guarnições, de Rádio Patrulha, de Policiamento de Trânsito e Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), foram acionadas para atendimento de ocorrência de roubo, no “Porto do Governo”. Ao chegar ao local, as equipes visualizaram os autores, que após uma troca de tiros com os militares, conseguiram se evadir.

Durante as buscas, a equipe conseguiu localizar nas proximidades, um dos envolvidos no roubo e no bairro Remanso, a embarcação com os produtos roubados. O material e o homem envolvido no roubo foram apresentados na Delegacia de Cruzeiro do Sul, para as medidas cabíveis ao fato.

Fonte – Assessoria de Comunicação da PMAC