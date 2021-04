Polícia Civil identifica autores de furto e recupera baterias do Hospital Santa Juliana

Na tarde desta quinta-feira, 1/4, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia do Tucumã e da Delegacia da 1a Regional, conseguiram identificar o responsável pelo furto de baterias do sistema de gerador de energia do Hospital Santa Juliana, F. S. S. de 35 anos.

O crime ocorreu no último dia 30 de março onde subtrairam várias baterias do sistema de geração de energia do hospital.

O trabalho célere de investigação dos agentes de policia civil possibilitou descobrir o paradeiro das baterias que foram recuperadas e haviam sido vendidas a um Sucatão localizado na Av. Antonio da Rocha Viana.

O gerente do ponto comercial e o autor do furto foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes para procedimento praxe e em seguida serem ouvidos pelo delegado responsável pelo inquérito policial.

De acordo com o delegado que presíde a investigação o trabalho deve co tinha e no sentido de identificar possíveis coautores do crime.

