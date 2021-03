Ufac envia sacolões a alunos afetados por cheias em Santa Rosa e Jordão

A Ufac, por meio da campanha Ação Docente Solidária, organizada pela coordenação institucional do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), enviou donativos para ajudar alunos vítimas de enchentes nos municípios de Jordão e Santa Rosa do Purus. O transporte aéreo das doações para a região, que é de difícil acesso, foi realizado pelo governo do Estado do Acre na manhã de segunda-feira, 15/3.

A reitora Guida Aquino agradeceu o auxílio do governo para distribuição dos donativos. “Esse apoio logístico que o governo do Estado nos ofereceu foi fundamental para que conseguíssemos ajudar os alunos do Parfor nos municípios de difícil acesso”, disse. “Agradeço ao governador pela parceria de sempre com a Ufac, principalmente nas ações de apoio a desabrigados pelas enchentes no Acre.”