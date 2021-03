A nova diretoria do Colégio de Aplicação (CAP) da Ufac tomou posso na manhã desta quinta-feira, 11, no Centro de Convenções, no campus-sede. A cerimônia, realizada com número reduzido de participantes, foi transmitida pelo canal da Ufac no YouTube.

A chapa Com União Podemos Mais foi eleita para o quadriênio 2021-2024 em 11 de dezembro; é composta pelos professores Carlos José de Farias Pontes, como diretor, e Guadalupe Justa Delgadillo Torrez, vice-diretora.

“Nossa chapa Com União Podemos Mais se torna agora o lema da nossa gestão, pelo qual proclamamos a união de todos para a construção de um de Colégio de Aplicação com mais possibilidades”, disse o diretor empossado.

A vice-diretora destacou a união com a universidade. “Nosso projeto é ir junto com todos os setores do colégio e da universidade para conseguir algo que ainda não foi feito, porque precisamos deixar alguma coisa em prol do colégio.”

A ex-diretora Adélia Aparecida de Melo ficou oito anos à frente do CAP. “Meu sentimento é de dever cumprido porque nesses oitos anos conseguimos atender muitas demandas que o colégio requeria, sempre contando com o apoio da Reitoria da Ufac”, opinou.

Participaram da cerimônia de posse a reitora da Ufac, Guida Aquino, e o vice-reitor Josimar Batista.