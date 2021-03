Meteoro explode no céu dos EUA com a força de 200 kg de TNT

Um meteoro cruzou os céus de Vermont durante a noite de domingo (7 de março) assim criando um lindo show de luzes e também causando fortes vibrações enquanto passava ardendo em fogo por nossa atmosfera terrestre.

A explosão que o meteoro causou nos céus e equivalente a 200 kg de TNT, e com alguns dados sobre o acontecimento há suposições de que o mesmo teria 45 kg e 38 cm de diâmetro de acordo com a NASA METEOR WATCH

A rocha que foi esmagada pela atmosfera terrestre estava a mais ou menos a 68,000 kph de acordo com a agência espacial americana NASA. A aparição desse meteoro aconteceu mais ao nordeste do estado, brilhando mais que uma grande bola de fogo as 5:38 pm EST, logo após o por do sol.

Vários dos moradores locais contactaram a estação de notícia logo após a passagem do objeto flamejante, descrevendo a passagem do meteoro como “enquanto o meteoro estava passando se escutava um alto som de explosão e grandes vibrações” de acordo com moradores locais.

fonte CanalTech, Live Science, SyFy