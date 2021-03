Convênio permite pagamento em cooperativa de boleto gerado pela Prefeitura de Acrelândia

A população de Acrelândia passa a ter mais uma vantagem para facilitar transações financeiras. Isso porque a Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre) e a Prefeitura firmaram um convênio que permite que os cidadãos e empresas, incluindo as de pequeno e médio porte, paguem tributos e boletos emitidos por órgãos municipais. A celebração da parceria foi firmada na terça-feira, 9, na sede do Executivo.

A cooperativa e o poder público também renovaram outro convênio que permite a oferta de crédito consignado aos servidores. Compareceram ao ato de parceria o diretor Administrativo Financeiro da cooperativa, Webiston Macedo, o gerente do Ponto de Atendimento (PA) do Sicoob Acre na cidade, Felipe Matheus, a secretária de governança, Rebeca Aguiar, o prefeito Olavo Rezende e o secretário de Administração e Finanças, José Carlos Ferreira.

Webiston Macedo destacou que além dos associados da cooperativa na cidade, que recebem os vencimentos na cooperativa, toda a sociedade de Acrelândia ganha com a celebração dos convênios, já que aparece como mais uma opção para quitar impostos e contratar operações de crédito consignado. Para ele, que considera a parceria como uma conquista institucional, a população ganhará mais conforto e agilidade nas demandas.

“Atualmente, somente uma instituição financeira estava credenciada pela prefeitura que não tinha opção alguma para outras alternativas. Estamos muito felizes com a decisão do prefeito Olavo Rezende, pois nesse momento de pandemia, com as devidas restrições, quanto a aglomeração, o cidadão terá nossa cooperativa de forma presencial na cidade, uma opção viável. Isso será bom porque a prefeitura terá munícipes adimplentes”, complementa Macedo.

O prefeito de Acrelândia afirmou que a escolha do Sicoob Acre se deu devido ao bom serviço prestado pela instituição, que tem respaldo no mercado local. Ele considera a cooperativa como uma das instituições mais sérias e organizadas do estado. “Acho essa parceria muito importante porque ela vai dar mais celeridade, é uma opção há mais para o contribuinte. Com isso, nossa população terá mais facilidade e agilidade para resolver essas questões como IPTU e outros”, finalizou.