Ong que apoia comunidades pobres, chega ao Acre para ajudar alagados

Um dia após ser decretado estado de calamidade pública em dez cidades do Acre, no Norte do país, equipe de produção da Voz das Comunidades chega para integrar o Prato das Comunidades, projeto criado pela Ong no início da pandemia, em maio de 2020, para garantir alimentação às famílias em situação de vulnerabilidade.

Rene Silva e a equipe de Responsabilidade Social do Jornal Comunitário, composta por Renato Moura, Gustavo Barbosa, Kamila Camillo e Geisa Pires, seguiram para o estado com o objetivo de acompanhar a situação no local e viabilizar ações social nas cidades onde estão sendo registradas inundações como nunca antes visto, deixando mais de 130 mil famílias desabrigadas.

Além do desastre natural, o Acre enfrenta uma grave crise no sistema público de saúde por conta do número elevado de casos de covid-19 e também pela dengue, que, de acordo com o governo, já chega a mais de 8 mil casos suspeitos.

