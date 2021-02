O departamento técnico do sistema estadual de produção enviou agrônomos para fazer o diagnóstico e receituar as medidas sanitárias de combate à praga do mandarová-da-mandioca no assentamento Nova Promissão, em Capixaba.

Na próxima quinta-feira, 25 de fevereiro, será ministrado um curso para 10 produtores rurais sobre a prevenção, combate e controle dessa lagarta que dízima plantios de mandioca.

“Recomendamos aos produtores rurais de todo o Estado que sempre que se depararem com esta ou outras pragas que assolam suas produções agropecuárias, procurem os escritórios da Emater, Idaf, Cageacre e Sepa do seu município o mais breve”, pede o secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Edvan Maciel.