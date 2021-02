Muitas pessoas têm uma atração mórbida pelo perigo. Para elas, coronavírus e titica de galinha são a mesma m*. São egoístas e desafiam a morte o tempo todo. Outras, não veem o perigo fazendo descaso, brincando e escarnecendo da morte. Essa postura levou à explosão da Covid-19 no Acre com ajuda da mutação do vírus que veio, provavelmente do Amazonas.

A informação que chega é de que Into transbordou de pacientes e se encontra à beira do colapso. Não há mais vagas. As demais unidades hospitalares também não possuem mais leitos. Quantos vão morrer?

O mais grave é que pessoas contaminadas estão andando pela cidade espalhando a doença de forma irresponsável como se fosse apenas uma gripe comum. Não deveriam. O mutante do coronavírus não escolhe mais idade. Jovens estão morrendo também. É a roleta russa da Covid-19, o tambor está girando.

“Com Deus não se brinca; tudo que o homem semear isso também ceifará”. (Simão Pedro, amigo de Jesus)

Não tomou vacina

O governador Gladson Cameli (PP) não tomou a vacina, mas deveria. Ele está na linha de frente e tem contato diário com dezenas de pessoas contaminadas. O novo coronavírus é mais contagioso.

Cadê a vacina?!

A bancada federal é de Bolsonaro prá lá, Bolsonaro prá cá. O que a população quer mesmo é a garantia de mais vacina. Olhar a fotografia do presidente e seus ministros com senadores e deputados não cura a doença. Aliás, piora!

Vacina em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia está sendo muito elogiada nas redes sociais pela eficiência na aplicação da vacina da Covid-19. O prefeito Sérgio Lopes (PSDB) e o secretário de Saúde, Dr. Cassius Hassem, merecem o reconhecimento de todos pela seriedade do trabalho.

Em Rio Branco, a lambança!

O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) vai precisar muito mais do que discurso para agradar seus eleitores. A reclamação contra as primeiras ações da prefeitura em diversas áreas é geral. Como disse uma mulher revoltada em um programa de rádio pela manhã: “Não sabem o que fazer e tudo que fazem vira lambança”.

Tempo da caverna

Ao invés de ir cuidar das ruas que estão ficando cada dia mais esburacadas e de organizar melhor a vacinação, a nova ideia de gênio na prefeitura de Rio Branco é sugerir às pessoas para fazerem poços artesianos em suas casas na cidade. É lei, a água oferecida à população deve ser tratada.

. Jair Bolsonaro construiu a polarização que queria; pelo andar da carruagem vai dar outra surra nas urnas.

. O tempo dirá!

. Porém, a política muda como as nuvens!

. Gladson candidato à reeleição, Alysson Bestene vice, Mailsa Gomes candidata ao Senado…

. Nesse projeto de alguns progressistas de alta plumagem, onde entram os aliados?

. Bom, pode ser com as costas ou a escada.

. Esse pessoal não conhece o Gladson, jamais deixará aliados de fora.

. Anotem!

. A propósito, o Gladson só precisa agir mais para evitar o isolamento partidário porque favorece seu adversário nas urnas:

. O senador Sérgio Petecão (PSD).

. A propósito (de novo), se o prefeito velho Boca não melhorar a performance será um péssimo cabo eleitoral para o Petecão em 2022.

. As redes sociais levam ao topo da fama, mas também ao inferno do desprezo.

. Quanto mais alta a subida política, maior é a queda; sobram exemplos.

. Esquerda/direita; esquerda/ direita/ marcha soldado cabeça de papel/ se não marchar direito/ vai preso no quartel…

. Equipe de cientistas da Inglaterra afirmam que o coronavírus e seus parentes varrerão o planeta terra por cerca de dez anos.

. É bom a gente se preparar, não é brincadeira.

. Eles sabem coisas que ainda não sabemos, tenho dito.

. Bom dia!