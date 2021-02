AO CONTRÁRIO do que se possa imaginar de que o PTB está parado no Acre, pelo contrário, a sua direção vive em franca articulação nos bastidores. Com o aval da presidente Charlene Lima, o partido decidiu lançar a candidatura do ex-vereador e médico Carlos Beirute, figura respeitada na sociedade, como candidato ao Senado, na eleição do próximo ano.

O fato foi confirmado ontem por Beirute. “Fiquei feliz com o convite, e vamos colocar o nosso nome como opção aos acreanos para senador, na eleição de 2022”, falou Beirute ao BLOG.

O PTB, segundo ele, trabalha também para ter uma chapa completa de candidatos a deputado federal e deputado estadual. Nomes já estão sendo sondados, para que se tenha uma chapa competitiva e que possa vir a eleger vários deputados, destacou ontem o médico ao BLOG DO CRICA.

Soma para a credibilidade política, quando nomes como o de Carlos Beirute se apresentam para disputar candidaturas majoritárias. Em 2022, no Acre, se terá uma vaga para o Senado.

OBSERVAÇÃO POLÍTICA

COMENTÁRIO ontem de figura política, que já teve mandato por Brasiléia. “Não era fácil derrotar a Fernanda, uma boa prefeita, mas o que colaborou mais para a derrota da Leila, foi o desgaste do MDB no município”.

JOGO A SER JOGADO

CLARO QUE, a prioridade no momento é a de centrar forças no combate ao Covid, mas o governador Gladson tem que também, começar a fazer projeções políticas para a eleição de 2022. Saber com quem ele vai contar.

NÃO SE ACOMODOU

TENHO ACOMPANHADO as ações da vereadora Michelle Melo (PDT), e noto que, ela tem se mostrado ativa no mandato. Lembrar que, a sua eleição foi pela oposição.

ESTAMOS NUMA DEMOCRACIA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) tem todo o direito de defender com unhas dentes o presidente Bolsonaro, mas esbarra na censura, ao querer todos dentro desta barca.

EDUCAÇÃO NA MESA

REGISTRO como comentário ouvido de político da base do governo, que na “conversa de paz” entre o governador Gladson e o senador Márcio Bittar (MDB), este cobrou espaço para seu grupo no governo. Quer a Educação.

PUXADINHO DO GOVERNO

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) tem outras duas metas políticas na sua meta: ser o coordenador da campanha de reeleição do Bolsonaro no estado, e fazer do MDB um puxadinho do governo do Gladson Cameli.

SEM ALTERNATIVA

NÃO VEJO alternativa para a ex-prefeita Socorro Neri ficar no palanque do grupo que apoiará a reeleição do Gladson Cameli, ao não ser a de deixar o PSB. 2022 é outro jogo.

POLOS OPOSTOS

MESMO porque o governador Gladson Cameli estará em 2022 no palanque do Bolsonaro, e o PSB estará numa aliança nacional com um candidato anti-Bolsonaro.

MELHOR CARREAR O PRESTÍGIO

O SISTEMA DE SAÚDE estadual se encontra em colapso. Os parlamentares federais bolsonaristas deveriam carrear este apoio para a vinda de mais doses de vacinas, mas não se vê nenhuma investida neste sentido pelo grupo.

NÃO DUVIDO DE NADA

SOBRE O MDB virar um puxadinho do governo do Gladson, não meto o dedo mindinho no fogo, contra isso vir a acontecer. Tem gente no MDB que reza por isso.

OUTRO TRATAMENTO

A REGIÃO NORTE, por ser mais isolada, com uma população mais esparsa, deveria receber um tratamento diferenciado pelo governo federal na destinação de vacinas, e neste ponto concordo com o deputado federal Léo de Brito (PT). No Acre, o Bolsonaro foi o mais votado.

É PARA FISCALIZAR MESMO

OS VEREADORES de Rio Branco, ao que parece por suas ações até aqui, resolveram aceitar a provocação do prefeito Bocalon, e estão fiscalizando sua administração.

IDOSOS ESQUECIDOS

NÃO SE TEM UM DADO concreto quantos idosos foram vacinados na capital, e como ficou por faixas esta prioridade. Custa algo informar a população?

NÃO FABRICA VACINA

CLARO que a prefeitura não fabrica vacina, que a culpa por falta de planejamento para enfrentar a pandemia é do governo federal; que tratou o Covid como uma “gripezinha”, mas a prefeitura tem de ser transparente.

FALANDO COM EXPERIÊNCIA

O PREFEITO Tião Bocalom chegou ao poder depois de uma luta de muitos anos, e com um capital alto de ser eleito com uma boa votação, mas a cada dia seu capital diminui.

ESTA É A QUESTÃO

O PROBLEMA é que, isso está ocorrendo com pouco tempo de mandato. Tem que começar a reverter agora.

SEMPRE COMPARADO

A COMPARAÇÃO do mandato do prefeito Bocalom será feita sempre com a gestão da ex-prefeita Socorro Neri, que foi positiva. Se ela perdeu a eleição, foi por não ser política, não porque foi um desastre na gestão.

FRASE MARCANTE

“A boca é um órgão que será tanto mais de confiança quanto mais silencioso se mantiver.” José Saramago.