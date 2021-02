Congresso em Foco mostra deputados do Acre entre os mais gastadores da Câmara

Assim como fez com os gastos específicos com divulgação, o Congresso em Foco também analisou os dados do Radar do Congresso sobre o uso total de cada parlamentar do cotão revelando que o deputado Jesus Sergio, do PDT do Acre, é o campeão de gasto do Cotão na Câmara Federal.

A deputada Jessica Sales também está na lista dos que mais gastaram do Cotão e Mara Rocha aparece com alto gasto em divulgação.

Jesus Sergio afirmou ao Congresso em Foco que a pandemia tornou 2020 um ano atípico que exigiu muito mais atuação dos parlamentares do que em anos anteriores.

“A todo esse trabalho era necessário dar publicidade, como é direito dos eleitores e dever que me impõe a lei. Minhas despesas com a divulgação do mandato cresceram em 2020. Entre elas, a alimentação das redes sociais, o uso de ferramentas de impulsionamentos para fazer chegar a todo o Estado, a produção e veiculação de material de divulgação como cards, busdoor e outdoor, bem como as despesas com combustíveis e transporte aéreo, dado que temos quatro municípios no Acre sem ligação rodoviária, onde se chega apenas de barco (com muitos dias de viagem) ou por avião fretado”, afirmou.

O Congresso em Foco diz que as deputadas Jéssica Sales e Mara Rocha não se manifestaram.

Leia as reportagens completas aqui e aqui