Motorista tem menos de 20 dias para evitar que carro seja leiloado pelo Detran no Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 21, dois editais de veículos que foram removidos para os pátios da autarquia, nos municípios de Brasileia e Assis Brasil. Na publicação constam informações como números da placa, chassi, marca/modelo, ano e o nome do proprietárip.

O procedimento é a última chance para que esses proprietários retirem seus veículos dos dois pátios antes dos bens irem à leilão. O prazo para quitar os débitos e reaver a posse do veículo é de 20 dias, a partir desta quinta.Esse é um procedimento padrão. Além da publicação no Diário Oficial, quando possível também entramos em contato com os proprietários por meio de carta. O leilão só é realizado quando se esgotam todos os prazos e, mesmo que de forma indireta, o proprietário deixe claro que não tem mais interesse pelo veículo”, afirma Taynara Martins, diretora de operações do Detran/AC.

Ao todo são 116 veículos em Brasileia e 15 em Assis Brasil. Quem tiver interesse em recuperar seu veículo, deve comparecer com a quitação dos débitos em Brasileia na 6ª CIRETRAN, situado na rua 12 de Outubro, 635 – Bairro 03 Botequins, CEP: 69.932-000, o telefone é o (68) 3546-3635. Já em Assis Brasil, a 10ª CIRETRAN fica situada na Av. Raimundo Chaar, 622 – Bairro Centro, telefone (68) 3548-1017.

A lista completa dos veículos e proprietários pode ser acessada no Diário Oficial desta quinta-feira, 21/1